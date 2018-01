Neues Haar, neues Glück!

Manchmal ist ein Termin bei Friseur effizienter als langwierige Therapie.

Egal welche Vorsätze man fürs neue Jahr hat: Meist sind sie Mitte Jänner schon wieder Geschichte. Silvester hat für mich eine große Symbolkraft, weil ich mit Schlechtem abschließe und mit Zuversicht ins neue Jahr schauen will. Doch eine Datumsgrenze ist einfach nicht genug, um ein neuer Mensch zu werden.

Viel leichter tue ich mir mit Veränderung, wenn es ums Haar geht. Letztes Jahr trug ich einen Long Bob… blond gefärbt mit künstlich verdunkeltem Haaransatz (um meine grauen Ansätze zu verstecken, die ich schon habe seit ich Mitte 20 bin). Mittlerweile ist er ausgewachsen und fad. Das Blond verwandelt sich zusehends in Fifty Shades of Yellow. Außerdem habe ich mit dieser Frisur letztes Jahr kein großes Männerglück gefunden – kein gutes Omen. Für dieses Jahr habe ich mir zwar keine radikale Veränderung vorgenommen, aber es ist wieder Zeit für Stirnfransen. Immerhin bin ich gerne die erste, die Trends einläutet. Meine mickrigen Follower-Anzahl von 1000 Leuten auf Instagram wird das zwar wahrscheinlich nicht steigern, aber ich war immer schon der Meinung: Qualität vor Quantität. Diese 1000 beeinflusse ich sicher! Ha!

Also ab zum Friseur des Vertrauens. Den Pony-Wunsch gutiert Anna zwar, aber sie erinnert mich auch daran, dass es ewig gedauert hat, den alten auswachsen zu lassen. Ich lasse mich nicht irritieren. „Schneid sie ab!“ Diesmal entscheide ich mich für einen gestuften Pony, der auch mit Mittelscheitel super aussehen wird. Ich habe mich ein bisschen von Gaia Trussardi inspirieren lassen.

Der Pony hat einen entscheidenden Nachteil: Im Sommer schwitzt man ziemlich drunter. Daher muss er im Jänner geschnitten werden, damit er ab Mai wieder lang genug ist, um in einen Dutt zu passen. Der große Vorteil: Man ist so gut wie immer frisiert. Bad Hair Days gibt es nicht. Selbst wenn der Rest des Haupthaares strähnig und matt ist: Einmal schnell in den Pony geföhnt und man hat eine Frisur.

Außerdem gibt mir der Pony ein neues Lebensgefühl zurück: Ich bin jung, ich bin frisch, ich bin peppig. Lange Haare können das bei mir übrigens nie vermitteln. Ich finde sie ausnahmslos fad. Und ja, ich stehe auf Beach Waves, auch im Winter. Da macht der gestufte Pony problemlos mit. Und er sagt wie nichts anderes: Auf in neue Abenteuer.

Inspiration

Diese Celebrities haben das Jahr ebenfalls mit neuen Looks eröffnet. Pony hat derweil nur Nina Dobrev… aber ich bin sicher, dass Hollywood sich wie immer an uns zwei Trendsetterinnen orientieren wird.

