Die coolsten New Faces der Fashion Weeks

Wer lief die meisten Shows und welche Newcomerin beeindruckte besonders? Die DIVA begab sich auf die Spuren der erfolgreichsten Laufstegmodels.

Pariser Muse: Camille Hurel

Die 18-jährige Französin legte in der vergangenen Saison die meisten Laufmeter am Catwalk zurück und machte nebenbei noch ihren Schulabschluss. Dafür wälzte sie, während sie bei mehr als 60 Shows auf ihren Auftritt wartete, backstage die Bücher. Auch wenn dies gerade erst der Anfang einer vielversprechenden Modelkarriere ist: Ihr ursprünglicher Plan, Jus zu studieren, steht.

Instagram: @camhrl

Smile: Selena Forest

Bei dieser Geschichte vergeht jedem Zahnarzt das Lachen: Für ihren ersten Job montierte sich die 16-jährige Amerikanerin die Zahnspange einfach selbst aus dem Mund. Ein Glück, dass alles gut gegangen ist, sonst wäre das mit den 52 Schauen vielleicht doch nichts geworden.

Instagram: @selenaforrest

Aussie-Girl: Jess P.W.

Jessica Picton Warlow, wie die Australierin mit vollem Namen heißt, setzte ihre ersten Karriereschritte mit 13, als Siegerin eines Modelcontests. Ein Jahr später wurde sie international entdeckt und lief sich nun mit 52 Shows in die Herzen der Designer.

Instagram: @saltyalien

Blondinen bevorzugt: Impy

Gebleichtes Haar und blondierte Brauen verliehen Impy, 16 Jahre alt und aus den USA, so viel Charakter, dass sie nahezu augenblicklich für große Shows wie VERSACE, FENDI, STELLA MCCARTNEY und CHANEL gebucht wurde.

Instagram: @ximpyx.

Schlafende Schönheit: Ellen Rosa

Vom brasilianischen Minidorf in die große Welt, und was passiert? Man ist dauermüde! Tatsächlich genießt die 17-jährige Ellen Rosa das Modelleben, ist aber nach eigenen Angaben durch Jetlag und frühe Calltimes ständig schläfrig.

Instagram: @ellenghr.

Rotschopf: Hoyeon Jung

Das intensive Orangerot ihres Haars war ein Unfall, stand ihr aber so gut zu Gesicht, dass es zum Markenzeichen wurde. HoYeon, 22, kommt aus Korea. Dementsprechend überzeugend sind ihre Beauty-Tipps, die sogar Akupressur beinhalten. Instagram: @hoooooyeony.

Indie-Queen: Johanna Defant

Besonders die nicht so kommerziellen Marken lieben ihren Look. Die 21-jährige Deutsche überzeugte Brands wie J. W. ANDERSON, ALE-XANDER MCQUEEN und SAINT LAURENT. Insider bescheinigen Johanna sogar einen »intellektuellen Vibe«.

Instagram: @johannadfnt.

Merken

Merken

Merken