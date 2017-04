Niagara: Die Pantone Farbe des Frühlings

Das Farbinstitut Pantone erklärt Niagara zur Modefarbe des Frühlings. Ausschlaggebend dafür: die neuen Kreationen der Fashiondesigner.

SCANDI-CHIC Stuhl »Lotta« aus lackiertem Kautschukholz. Vom schwedischen Label ROWICO, gesehen ab € 70,-. rowico.se Strickkissen »Knot« von DESIGN HOUSE STOCKHOLM, gesehen ab € 97,-. designhousestockholm.com VERFORMT Bücherregal »Helis« aus lackiertem MDF von Philippe Bouix für ROCHE BOBOIS. P. a. A. roche-bobois.com

SITZSCHALE Stuhl »Pure Loop« mit Beinen aus Buchenholz, um € 279,-erhältlich, auf westwingnow.de. Teppich „Zarif“ ist in- und Outdoor verwendbar. Von SAFAVIEH, um € 79,-. safavieh.com Kerzenhalter aus Glas und Zement von BO CONCEPT, um € 11,-.boconcept.com Kissenhülle von ELVANG, aus Alpaka- und Schafwolle. Im 3er-Set um € 194,-. elvangdenmark.dk

Bilderrahmen »Ursina«(Ø 20 cm) von CÔTÉ TABLE, gesehen ab € 25,-. cote-table.com Gardine mit Farbverlauf von MERCI MARY, gesehen um € 40,-. etsy.com Porzellanschale »Big River Bowl« von ATELIER MURMUR, um € 35,-. ateliermurmur.fr Deko-Objekt in Korallenform von TWO’S COMPANY, um € 144,-. twoscompany.com

