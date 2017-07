Nicht nur für Sonnenanbeter: Die It-Strandtücher der Saison

Ob rund, ob eckig, ob bunt oder schwarz-weiß – auch mit Strandtüchern kann man ein modisches Statement setzen! Die DIVA fand die perfekten Begleiter für Sonne und Sand – viel zu schön um damit einfach nur eine Liege zu reservieren (sowieso ein No-Go!).

Tropen Feeling

Rundes Modell mit Fransen namens „Leaves“, aus Baumwolle vom Label Kuuipo (der Name bedeutet übrigens so viel wie „Sweetheart“ auf hawaiianisch). Finden wir ebenfalls süß! Um € 69,- via westwingnow.de

Streifen-Look mit Wiedererkennungswert

Macht Laune: Strandtuch „Tolomeo“ aus Baumwolle im typischen Zig-Zag-Style von Missoni. Um € 168,- via amara.com

Monochrome Optik

Strandtuch „Brela“ aus Baumwollfrottee mit Fransen von Silvia Gattin. Um € 85,- via silviagattin.de oder im wunderschönen Wiener Shop in der Hollandstraße 9, 1020 Wien.

Maritimer Badebegleiter

Strandtuch „Stripes“ aus Baumwolle von L’Aguna ist nicht nur am Strand von Sylt ein perfekter Begleiter. Um € 34,- via westwingnow.de

Blau wie das Meer

Mit dem Strandtuch aus Baumwolle tauchen wir in die Farben des Meeres ein. Von H&M Home um € 14,99 via hm.com

Bella Italia!

Adria, wir kommen! Besonders stilecht lässt es sich auf dem bedruckten Strandtuch aus der „Caltagirone“-Kollektion von Dolce & Gabbana sonnenbaden. Aus Baumwollfrottee, um € 495,- via net-a-porter.com

Why not?

Der „Harness“-Tragegurt aus Leder mit silbernen Schnallen macht die schicken Badetücher zum auffälligen Strandaccessoire. Funktioniert übrigens auch wunderbar bei Yoga-Matten! Von The Beach People um € 40,- via net-a-porter.com