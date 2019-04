Noch eine Frau für Karl!

Der Tod von Karl Lagerfeld am 19. Februar hinterließ mehrere Lücken in der Modewelt, aber natürlich auch für viele persönlich. Zwei seiner professionellen Positionen wurden inzwischen besetzt. Und beide Jobs gingen an Frauen!

Die Nachfolge bei Chanel wurde sofort geregelt, der Posten ging erwartungsgemäß an Karls langjährige Mitarbeiterin und Vertraute, Virgine Viard. Nun gab das Haus Karl Lagerfeld, das gleichnamige Label des deutschen Modeschöpfers, dass Carine Roitfeld dort ab sofort die Position als Style Advisor einnehmen werde. Die Zusammenarbeit ist vorerst auf drei Saisons begrenzt.

Die ehemalige Chefredakteurin der französischen Vogue war als langjährige Freundin von Karl Lagerfeld in den letzten Jahren bereits Teil toller Projekte, wie etwa der Linie „Edit by Carine Roitfeld“ die ab September 2019 in den Handel kommen wird. Die erste Kollektion als Style Advisor wird die Spring / Summer 2020 Kollektion sein, die vom Bauhaus inspiriert ist. Eine Idee, die noch von Lagerfeld stammt. Karl Lagerfeld und Carine Roitfeld verbindet eine langjährige Zusammenarbeit: unter anderem für das Buch The Little Black Jacket, für das Karl Lagerfeld Persönlichkeiten in der ikonischen schwarzen Tweed-Jacke von Chanel fotografierte, die Carine Roitfeld alle gestylt hatte. Außerdem war sie seine Partnerin bei der Designerkooperation mit H&M im Jahr 2004, auch wenn das lange nicht bekannt war.

Während Roitfeld in ihrer neuen Rolle als Style Advisor übernimmt, bleibt Hun Kim weiterhin Design Director der Marke. Dafür hatte Lagerfeld ihn vor einigen Jahren eingestellt. „Wir haben schon ein großartiges Team, das Karl Lagerfeld etabliert hat“, konstatiert Paolo Righi, CEO von Karl Lagerfeld. „Kombiniert mit Carines Talent werden wir Karls ikonische Designsprache feiern und immer wieder aufleben lassen.“

Wir dürfen also gespannt sein!