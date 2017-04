Karl Lagerfelds ehemaliger Wohnsitz wird dieses Wochenende zum Design-Mekka

Die historische Villa in Monte Carlo öffnet erstmals ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Dieses Wochenende dient die opulente Location als Ausstellungsfläche für Werke der renommiertesten Design-Gallerien der Welt.

Die kollektive Design-Ausstellung NOMAD ist die erste Ausgabe des künftig jährlich stattfindenden Events, das sich mit jeder Ausgabe eine neue, spektakuläre Location suchen wird.

Mit der prestigeträchtigen Villa La Vigie an der französischen Riviera hat man zum Einstand schon den gebührenden Rahmen gefunden. 1902 erbaut, war die Villa mit Blick auf die Côte D’Azur viele Jahre lang das Zuhause von Modezar Karl Lagerfeld, der hier – so können wir uns vorstellen – bestimmt einige legendäre Partys gab. Nach seinem Auszug wurde das prächtige Gebäude zum Hotel umfunktioniert.

Unter den Ausstellern der NOMAD Exhibition werden vielversprechende Nachwuchstalente aber auch Arbeiten bereits bekannter Design- und Kunstgrößen vertreten sein, unter anderen Arik Levy, die Campana Brothers oder ein spätes Werk der verstorbenen Designikone Zaha Hadid.

Einen weiteren Bezug zur Mode hat das neuartige Event noch zu bieten: Modedesigner Rick Owens gestaltete den Loungebereich der Villa, gemeinsam mit seiner Frau Michèle Lamy!