Make-Up Trend: Das neue Nude

Nach den vielen Rottönen der letzten Monate kommen jetzt wieder gedecktere Farben ins Spiel: Graubraun, warmes Steingrau und rauchiges Altrosa schmeicheln Lidern, Nägeln und Lippen.

Kühle Brauntöne sind ideale Schattierfarben, vor allem rund ums Auge. Für einen sanften, modernen Look trägt man eine transparente Lage Lidschatten auf das bewegliche Lid auf und blendet sie zur Augenbraue hin aus. Dann schattiert man im äußeren Augenwinkel etwas dunkler nach und zieht eine weiche, breite Lidschattenlinie am Unterlid. Kein Eyeliner, nur ein wenig Mascara.

Milchkaffeefarbener Lippenstift »Lustre Lipstick« in »Fresh Brew« von MAC, um € 21,-. Matte Farbcreme für Wangen und Lippen: »Diorific Matte Fluid« im Altrosaton »005 Charm« aus der »Precious Rocks«-Weihnachtskollektion von DIOR, um €37,90. Lidschatten »Private Shadow« in »Burnt Suede« aus der neuen »The Eyes Of Tom Ford«-Kollektion von TOM FORD, um €38,-.

Nagellack »Le Vernis« im Taupeton »Nº 578 New Dawn« von CHANEL, um €26,-. »Eyevotion Eyeshadow Palette« in der Variante »700 Devoted To Nudes « von LOV, um €14,99. Eyelinerstift »Holt« in kühlem Braun »Mocca« von UND GRETEL, um €18,- bei STAU-DIGL oder über niche-beauty.com.

