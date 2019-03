Ob Paris oder New York: Praktische Reisebegleiter

Der nahende Frühling ist die perfekte Zeit für aufregende Städtetrips! Dafür sollte das Gepäck gut überlegt, am Besten in einen Boardcase passen und für jedes Wetter und jede Gelegenheit geeignet sein. Klingt nach Herausforderung, ist mit unseren praktischen Reisebegleitern aber ganz easy!

DAS CAPE

Mit einem Cape ist frau für alle Eventualitäten gewappnet: Es kann als Schal, als wärmender Umhang über Tagesoutfit oder Abendgarederobe oder mit Brosche als vollwertiges Oberteil getragen werden. Ein Multifunktionales Kleidungsstück, das in keinem Koffer (oder Kleiderschrank) fehlen sollte. Wir empfehlen die schönen Teile von Das Cape Mädchen, die durch hochwertige Materialien wie Seide oder feinste Baumwolle bestechen und allesamt auch wendbar sind. Übrigens: Da die Capes in Einheitsgrößen daher kommen, eignen sie sich auch bestens als Geschenke!

DER ALLESKÖNNER

Nicht selten stellt sich beim Reisen die Frage: Welche Outfits sind unverzichtbar? Abendgarderobe ja oder nein? Eine schöne Lösung dafür bietet Madame Kukla an. Eine Kukla kann nämlich (fast) alles. Sie ist Kleid, Rock, Weste, Schal, Oberteil, lässiger Begleiter zur Leggings und und und. Der Fantasie der Trägerin sind keine Grenzen gesetzt. Mittels Clip lässt sich das Kleidungsstück nämlich so wickeln und verschließen, wie es einem gefällt. Die Kuklas sind zweifärbig, also auch wendbar, gibt es auch für Kinder und sogar im Dirndllook. Die aktuelle Kollektion besticht durch kräftige, warme Töne und wird definitiv zu unserem Lieblingsreisebegleiter!