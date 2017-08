Oben ohne: Darf man im Büro auf BH verzichten?

Oh lala! Man kann sich die Mimik von Louis de Funès in dieser Komödie richtig gut vorstellen, als er den BH entdeckt. Ähnlich irritiert begegenen so manche Mitmenschen ihren Kolleginnen wenn sie ohne BH ins Büro kommen.

Das soll ja dieser Tage des öfteren vorkommen. Der Mitteleuropäische Sommer gibt sich gerade von seiner exaltierten Seite, die Temperaturen kann man gelinde gesagt nur mehr als hysterisch bezeichen. Auch wenn die Sommerausrüstung vollständig und durchaus durchdacht ist, so stellt sich dieser Tage wohl der einen oder anderen Fashionista die Frage: Auf welches Stück Stoff kann ich denn noch verzichten?

Mein Rat: den BH. Der gemeine Büstenhalter ist ja auch was fieses. Er schränkt den natürlichen Lebensraum ein, in vielen Fällen verleiht er Form, aber manchmal fühlt er sich einfach nach Zwangskorsett an. Ich plädiere ja gegen jede Einschränkung. In der Mode sollte jeder machen auf was er Lust hat. Ganz ursprünglich, zurückgeworfen auf die eigenen Bedürfnisse, sich Raum schaffen, seinen Emotionen Ausdruck verleihen oder sich (hinter Stoffbahnen) verstecken. Ja, auch das soll vorkommen. Jetzt verfranse ich mich aber. Zurück zum BH. Im Sommer ist Mode natürlich auch ein Statement, wird zum Flirt genützt und darf schon mal tiefe Blicke auf sich ziehen. Allerdings: Alles hat seine Grenzen. Denn nicht so im Büro. Nackte Schulter und nackte Beine bis kurz vor dem Gesäß sind ein Greuel und rangieren auf der Black-List jedes Business-Knigge weit oben. Zu viel nackte Haut im Büro ist ein absolutes No-Go!

Modische Freiheiten sind das eine, modische Eskapaden nämlich das andere. Die Grenze verläuft durchaus fließend, eine gute Feedback-Schleife ist die Frage: Tu ich mir mit diesem Look einen Gefallen? Beispiel: Wie will man denn seriös eine Präsentation abhalten, wenn man immer darauf achten muss, dass der Rock dort bleibt wo er hinsoll? Nein, das muss wirklich nicht sein. Aber natürlich, irgendwo muss man im Sommer auch Stoff einsparen. Deshalb: der BH.

Für mich, ganz ehrlich, die logischste Schlussfolgerung. Ebenso logisch ist allerdings: Zu sehen darf das niemand bekommen. Da muss das Stück Stoff, dass die Haut bedeckt muss mehr als blickdicht sein, der Halt gegeben. Wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, dann darf man sich auch gehen lassen.