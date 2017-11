– WERBUNG –

Wir verlosen Tickets für den Weihnachtsmarkt für junges Design

Auf der „Oh Edelstoff“ lässt es sich entspannt in chilliger Atmosphäre samt DJ-Sound auf einem kuratierten Markt flanieren und zwischen Mode, Kids-Design, Kunst, Accessoires und Schmuck gustieren. Hier gibt’s Klasse statt Masse, aber nicht im Sinne von luxuriös – die Geheimtipps in Sachen Geschenke gibt es schon ab 30 Euro.

Willkommen im Design-Dorf!

Auch diesmal sind wieder 150 Labels junger ProduzentInnen aus Österreich und den Nachbarländern dabei, die noch in Handarbeit in Kleinserien produzieren. 50 davon sind zum 1. Mal zu entdecken. Zum Beispiel:

Dasschneidbrett.at , in Österreich handgefertigte Cutting Boards aus wertvollen Hölzern in außergewöhnlichem Designs.

, in Österreich handgefertigte Cutting Boards aus wertvollen Hölzern in außergewöhnlichem Designs. Jürgen Brand, ein Wiener Label, das sich ausschließlich fahrradkompatiblen Business Outfits für Frauen und Männer widmet – aus nachhaltigen Materialen und regionaler Produktion.

Kleine, feine Geschenke sind auch bei folgenden Labels zu entdecken:

Der Schmuck von Gedankenkraft hat das erklärte Ziel, seine Trägerinnen zu stärken. Deshalb wurde das Projekt „Women of Bali“ gegründet: Frauen bekommen hier höhere Löhne als üblich, regelmäßige Arbeit unter kontrollieren Arbeitsbedingungen – und somit Freiheit und Unabhängigkeit. Mit dem Kauf jedes Bandes wird dieses Projekt aktiv unterstützt.

hat das erklärte Ziel, seine Trägerinnen zu stärken. Deshalb wurde das Projekt „Women of Bali“ gegründet: Frauen bekommen hier höhere Löhne als üblich, regelmäßige Arbeit unter kontrollieren Arbeitsbedingungen – und somit Freiheit und Unabhängigkeit. Mit dem Kauf jedes Bandes wird dieses Projekt aktiv unterstützt. Lukas Brändle und seine fleißigen Bienen produzieren unter dem Label Stadtbiene feinsten Wiener Sommerhonig in Bio-Qualität und handgemachte Bio-Naturkosmetik für Haare, Bärte und Lippen – die süße Seite von Favoriten.

feinsten Wiener Sommerhonig in Bio-Qualität und handgemachte Bio-Naturkosmetik für Haare, Bärte und Lippen – die süße Seite von Favoriten. Eine süße Sünde ist Glinitzers Wiener Salon Nougat, der vegan, lactose- und glutenfrei ist.

Und viele feine Dinge mehr…

Beim weihnachtlichen Kekse verzieren mit Zuckero und kreativen Workshops vom 21er Haus wird auch kleinen „Oh Edelstoff“-Fans garantiert nicht langweilig. Zehn Foodtrucks bieten abwechslungsreiches Streetfood und versorgen müde Shopper wieder mit frischer Energie.

Edelstoff-Fans, ausgepasst: Am 16. und 17. Dezember 2017 steigt in Klagenfurt die „Oh Edelstoff“ mit rund 40 Labels.

Und am 10. und 11. März 2018 findet in der Marx Halle wieder der Designfrühling der Edelstoff statt. Also gleich im Kalender vormerken!

Wir verlosen 2 x 2 Tickets. Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 29.11.2017

Alle Facts auf einen Blick:

Datum: 2. & 3. Dezember 2017

Location: Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Öffnungszeiten: Samstag, 2.12., 11.00 bis 20.00 Uhr und Sonntag, 3.12., 11.00 bis 18.00 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder gratis

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinn nicht in bar ablösbar.

Merken