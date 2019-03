Oh là là: Die schönsten Streetstyles aus Paris

Die Pariser Modewoche stellt traditionell das Finale der Fashion-Weeks dar. Nach New York, London und Mailand sind die Fashionistas aber keineswegs Mode-müde. Auch in den Strassen der Stadt der Liebe tummeln sich derzeit die chicsten und elegantesten Styling-Inspirationen. Hier unsere Lieblingslooks.

Apropos Liebling: Die neuen Logo-Taschen von Chloé haben sich zum absoluten It-Piece entwickelt. Auch wenn mancher Kritiker anfangs nicht zu begeistert von dem Sinneswandel des Traditionsunternehmes war, so schmückte das große goldene C unzählige Handgelenke in Paris. Und dennoch können wir uns daran nicht satt sehen!

Konkurrenz erhielt Chloé da nur von der Sattle-Bag von Dior. In unterschiedlichsten Farb- und Muster-Ausführungen macht sie jedes Outfit besonders. Auch gerne kombiniert Maxirock aus Chiffon mit Rollkragenpulli und Blazer.

Total im Trend der Pariserin ist der Hosenanzug. Der kommt aber genauso unterschiedlich wie seine Trägerin daher. Manchmal bunt und knallig, oft in Beige- oder Grautönen, aber immer modern und lässig. Wichtig dabei: Die Accessoires setzten das Statement. Ob Stiefel, Stilettos oder Sneakers – sofort wird die Aussage des Anzugs verändert.