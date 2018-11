Orange und Rot sorgt für Gute Laune

Die Parade der guten Laune hat begonnen: Wir applaudieren satten Rot-und Orangetönen, die neuerdings gemeinsam für vergnügliche Stunden sorgen.

Während sich Rot mit Orange paart, bleiben andere Farben außen vor. Einzig Accessoires dürfen funkeln: Gold und Silber zu gleichen Anteilen entschleunigen die sportiven Ambitionen dieser Knaller-Kombination.

Nach einigen turbulenten Wechseln in der Kreativebene ist BCBG Max Azria wieder zurück am Catwalk und lauter denn je: Satte Farben unterstreichen das Spiel zwischen feminin und maskulin.