Lust auf Orange!

Ein Garant für gute Laune an trüben Herbsttagen ist Orange. Die Farbe leuchtet der Mode einen neuen Weg, der da besagt: Spaß darf sein.

Als wäre die Farbe nicht bereits laut genug: Orange kleidet sich in dieser Saison am liebsten in pompöses Fell. Aber auch Marabufedern -wie bei Valentino -wurden vereinzelt gezählt. Fake Fur liegt im Trend, wie viele Designer exemplarisch vormachen. Dries Van Noten, bekannt für seine Eleganz, überrascht mit grellem Orange (Bild Oben) und verpasst damit seinen Looks sehr erfolgreichein ein jugendliches Auftreten.