Oscars 2017: Best and worst dressed!

Der Red Carpet der Oscars ist jedes Jahr ein Schaulauf für die geschmackvollsten aber auch -losesten Couture Designs der Saison. Alles richtig gemacht haben Style-Profis wie Karlie Kloss in Stella McCartney oder Emma Stone in Givenchy Haute Couture.

Best Dressed

Auch wenn die Kreationen an sich nicht immer an sich schlecht sind, ist es oft auf eine negative Weise erstaunlich, wie sehr die Trägerin in einem Kleid verschwinden kann (zB Filicity Jones in Dior). Auch bei den Herren gab es ein Faux Pas: Der sonst so smart gekleidete Ryan Gosling verbesserte den Look seines Smokings nicht mit dem Rüschenhemd von Gucci.

Worst Dressed

Fotos: Getty Images

