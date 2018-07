Diese Outdoor-Events sollte man nicht verpassen

Ein Wandertag mit Shakespeare oder doch lieber ein Konzert in einzigartiger, eisiger Atmosphäre? Die DIVA hat sich genauer umgehört und die schönsten Outdoor- und Sommer-Events in Österreich für Sie gefunden.

Terminkalender zücken und raus ins Freie!

Wien

Noch bis 10.7. verwandelt das Jazz Fest die schönsten Spielorte der Hauptstadt in Jazz-Bühnen – von der Wiener Staatsoper bis zum Rathaus mit Open-Airs im stimmungsvollen Arkadenhof.

Afterwork-Hotspot für Kunstliebhaber: Zur Art Night im Museumsquartier werden exklusive Rundgänge durch mumok, Kunsthalle Wien und das Leopold Museum mit nur einem Ticket geboten. Letzteres zeigt derzeit übrigens eine besonders sehenswerte Retrospektive zum Schaffen von Gustav Klimt!

Perfekter Tipp für laue Sommerabende: Durch den romantischen Schlosspark Schönbrunn flanieren, ein Glas Sekt trinken und danach die schönsten Wiener Symphonien genießen, genau dort, wo einst Mozart höchstpersönlich musizierte. Die Schlosskonzerte in der Orangerie Schönbrunn sind ein kultureller Geheimtipp, vor allem wenn es im Hochsommer etwas weniger touristisch wird.

Oberösterreich

Warm anziehen: »Das Eisklangkonzert« in Oberösterreich findet in einem der bemerkenswertesten »Konzertsäle« der Welt statt – dem Parzival-Dom in den Dachstein-Rieseneishöhlen in Obertraun. Das exklusive Event ist auf 150 Besucher begrenzt, für Gänsehaut sorgen neben der Temperatur preisgekrönte Gastmusiker.

Das Musikfestival im Steyrer Schlossgraben bietet eine nicht minder sehenswerte Kulisse. Dieses Jahr mit dem Broadway Musical „Chicago“.

Niederösterreich

Filmerlebnis vor barocker Kulisse: Das preisgekrönte Kino Cinema Paradiso verwandelt den wunderschönen St.Pöltner Rathausplatz in ein Filmfest unter freiem Himmel. Premieren ausgewählter Independent-Perlen treffen auf ausgewählte Klassiker, die man endlich wieder auf großer Leinwand sehen kann – gerne auch mit Cocktail in der Hand. Von 5. Juli bis 26. August.

Die Museen in der Kaiserstadt Baden lassen sich regelmäßig Sonderführungen und spezielle Rahmenprogramme einfallen. Wer es besonders exklusiv mag: Das Arnulf Rainer Museum bietet eine einzigartige Nachttour an. Als Besucher entdeckt man im Schein von Taschenlampen die Werke des österr. Künstlers, erfährt alles wissenswerte und genießt anschließend ein Glas Sekt. Kunst kostenlos: Mit dem Festival La Gacilly kommt bis 30.9. das größte Fotofestival Europas in die Gärten, Gässchen und Plätze von Baden. Mit einer Open Air Galerie von vier Kilometer Länge und rund 2000 Fotografien.

Steiermark

Von Orchestern in pittoresquen Gärten über musikalisch untermalte Picknicks im Schlosspark bis hin zu musischen Wanderungen durch den Nationalpark Gesäuse – die Festspielreihe »styriarte« bietet auch dieses Jahr wieder ein umfangreiches Kulturprogramm rund um die schönsten Locations der Steiermark.

Burgenland

Ein lauer Sommerabend, Bluesklänge und ein Glas Wein, was will man mehr? Am 27. und 28.7. lädt das Weinfest im idyllischen Ort Weiden zur Weindegustation unter freiem Himmel und schattigen alten Bäumen, begleitet von burgenländischen Köstlichkeiten und Musik von Jazz bis Blues und Pop.

Wer lieber Klassik vor historischer Kulisse hört, der nimmt am besten an einem der lauschigen Picknick-Konzerte im Schloss Esterházy teil.

Tirol

Das Filmfestival Kitzbühel erfreut sich bereits so großer Beliebtheit, dass es dieses Jahr von 20. – 26. August bereits in die sechste Runde geht. Die Festivalwoche bietet den Besuchern eine bunte Auswahl an Filmerlebnissen, darunter auch das FFKB Autokino inklusive Foodtrucks oder das Kino am Berg am Kitzbüheler Horn.

Die Nacht durchtanzen in einzigartiger Bergkulisse: Das Nordkette Wetterleuchten ist ein Festival-Kleinod für Freunde elektronischer Musik. Mitte Juli locken die zwei Festivaltage mit internationalen DJs und heimischen Künstlern zahlreiche Besucher auf 2 000 Meter Seehöhe mit bestem Blick auf Innsbruck.

Vorarlberg

Hinauf mit der Seilbahn und rein in Shakespeares »Ein Sommernachtstraum«: Die Freilicht-Aufführungen Shakespeare am Berg im Juli und August finden vor der Kulisse der Vorarlberger Bergarena Muttersberg oberhalb von Bludenz statt.

Kärnten

Ideal für’s Weekend-Getaway: Das Museum Liaunig an seinem beschaulichen Standort an der Drau kennt man bis weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Der vom Wiener Architektenteam querkraft sehr auffällig konzipierte Museumsbau wurde 2008 eröffnet, 2011 mit dem Österreichischen Museumspreis ausgezeichnet und bereits 2012 unter Denkmalschutz gestellt. Im Sommer untermalen Livekonzerte die Kunstausstellungen. Danach lohnt sich ein Spaziergang durch den beeindruckenden Skulpturenpark.