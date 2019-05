Overall – Einer für alle Fälle

Die klassische Arbeiterkluft hat die Laufstege erobert. Viele Reißverschlüsse und Taschen machen aus dem Jumpsuit oder Overall, der im modischen Fachjargon der Saison “Boilersuit” heißt, einen ebenso praktischen wie mondänen Begleiter für alle Fälle.

Und diese Streetwear-Looks aus Paris, Mailand und New York beweisen, wie vielseitig er sein kann: Von verspielt bis tough, von unkompliziert bis elegant, von bequem bis sexy! Der Boilersuit ist auf jeden Fall unsere erste Wahl für alle Fälle. Weitere Anregungen dazu finden Sie auch in der aktuellen DIVA Printausgabe.

Alle Bilder von Catwalkpics.