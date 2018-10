Palais Liechtenstein

– WERBUNG –

Bereits seit über 300 Jahren sind das GARTENPALAIS und das STADTPALAIS der Familie Liechtenstein fest in der Geschichte Wiens verwurzelt. Die beispiellose Atmosphäre vermittelt einen Eindruck der fürstlichen Lebenswelt. Beide Palais können für exklusive Events gebucht werden.

GARTENPALAIS Liechtenstein

Das GARTENPALAIS in der Rossau erstrahlt seit seiner Restaurierung (2000-2004) in neuem Glanz. Gemeinsam mit dem weitläufigen Garten und der privaten Kunstsammlung des Fürsten von und zu Liechtenstein ergibt sich eine wunderbare Symbiose von Architektur, Natur und Meisterwerken der Kunstgeschichte.

Die wunderschönen barocken Räumlichkeiten und der herrschaftliche Garten können für einzigartige und vielfältige Veranstaltungen gebucht werden. Von Cocktailempfängen über Galadiners und Konzerten bis hin zu Hochzeiten – das einzigartige Flair des GARTENPALAIS macht Ihre Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem.

Führungen durch die fürstliche Kunstsammlung im Rahmen gebuchter Veranstaltungen sind ein exklusives Highlight für die Gäste und eignen sich beispielsweise perfekt als schöner Programmpunkt zwischen Trauung/Agape und Dinner.

GARTENPALAIS

Fürstengasse 1

1090 Wien

STADTPALAIS LIECHTENSTEIN

Seit April 2013 steht ein weiteres Baujuwel der Fürstlichen Familie als Ort für hochkarätige Veranstaltungen zur Verfügung: das STADTPALAIS. Die Top-Lage in der Wiener Innenstadt, die außergewöhnlichen Prunkräume und ausgewählte Meisterwerke der Fürstlichen Sammlungen machen das STADTPALAIS Liechtenstein zu einem Highlight und Geheimtipp für exklusive Veranstaltungen für bis zu 500 Gäste.

Barocke Stuckdecken fügen sich mit dem üppigen Neorokoko-Interieur, der Original-Möblierung sowie den raffinierten Parkettböden zu einem harmonischen Ganzen und eröffnen Einblicke in vergangene Epochen. Im Rahmen von gebuchten Veranstaltungen können auch hier neben den Prunkräumen ausgewählte Kunstwerke des Biedermeier und Klassizismus aus der privaten Kunstsammlung des Fürsten von und zu Liechtenstein besichtigt werden.

STADTPALAIS

Bankgasse 9

1010 Wien

Das erfahrene Team der Palais Liechtenstein GmbH unterstützt Sie gerne bei der Planung und Organisation Ihres Events.

Weitere Infos sowie zahlreiche Bilder, Panorama-Rundgänge und Raumpläne der beiden Palais finden Sie unter www.palaisliechtenstein.com