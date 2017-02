Parfums für den Valentinstag

Damit das Date heute Abend so richtig dufte läuft, haben wir einen Blick auf die besten neuen Duft-Releases gemacht. Ist er nicht süß genug, kann zumindest das eigene Parfum mithalten. Oder – noch besser – man lässt sich nachträglich beschenken…

Gelsomini di Capri von CARTHUSIA

Ein sommerlicher Duft mit der Herznote Jasmin. Zitrone, Mandarine und Bergamotte verleihen der tragenden Dame eine angenehme Frische. Außerdem sind Ginster und Orangenblüte dabei. Die Basis des Parfums sind warmes Amber und Kaschmirholz. 90 Euro für 100ml Eau de Parfum

Lumen_esce von NOMENCLATURE

Ein seltenes Duftmolukül namens Violettyne ist zeichnet diesen Duft aus. Eine intensive Veilchennote mit leicht metallischen Akzenten machen diesen Duft unique. 149 Euro für 100ml Eau de Parfum

Love Story von CHLOÉ

Süßes für den schönsten Tag des Jahres? Gerne doch! Vanilleblume und Orangenblüten treffen auf Sandelholz. Ein eleganter Duft, ohne großmütterlich zu wirken. 103 Euro für 75ml Eau de Parfum

L’Eau Bleue von MIU MIU

Der von Miuccia Prada entwickelte Duft ist verspielt. Noten von Lilie, Honeysuckle und Akigalaholz verkörpern den bald nahenden Frühling und lässt das Eis schmelzen – hoffentlich auch bei einem ersten Date. 114 Euro für 100ml Eau de Parfum