Paris Street Style

Trois fois rien! Dass die Pariser einen unverwechselbaren Stil haben, der mühelos und gleichzeitig elegant ist, beweisen sie – wie immer – bei der Paris Fashion Week.

Während in Paris die Frühlingskollektionen für 2018 präsentiert werden, tummeln sich im Publikum und auf den Straßen von Paris die aktuellen Trends für Herbst und Winter. Besonders populär sind dreifache Mustermixe (gesehen bei Dries van Noten) und transprente Röcke in Kombination mit Lederberets, wie von Dior gezeigt. Auch Puderlila gibt ein Comeback und verwandelt sich von Großmutters Lieblingsfarbe in ein modernes Style-Statement. Klassiker sieht man en masse: Oversize Blazer in Kombination mit grauen Jeans und knallroten Accessoires werden nie ausdienen.

Fotos: Catwalkpix