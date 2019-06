Perfekte Reisebegleiter: Top 10 Travel Kits

Ob Kurztrip oder ausgedehnte Ferien: Um auch im Urlaub nicht auf erstklassige Beautyprodukte verzichten zu müssen, haben wir unsere Top 10 der besten Travel Kits erstellt! Ganz ohne Übergepäck.

Jedes Mal am Flughafen ist es das selbe: Unmengen an Shampoos, Bodylotionen und Co. landen in den riesigen Mülleimern vor Ort. Denn: Nur Kosmetikprodukte mit einer Füllmenge unter 100 ml sind im Flugzeug erlaubt. Zudem müssen sie in einer durchsichtigen Plastiktüte verpackt sein und diese darf wiederum maximal einen Liter Füllmenge haben. Ganz schön kompliziert und wenig umweltfreundlich. Dass Travel Kits Flugzeug-tauglich sind ist allerdings nur einer von vielen Gründen, in ein gutes Reise-Set zu investieren:

Platzwunder: Reisesets schaffen Platz im Koffer – auch wenn man nicht nur mit Handgepäck unterwegs ist.

Testversion: Ist man sich beim Kauf einer neuen Pflegeserie nicht sicher, lässt sich diese kostengünstig in der Reisegröße ausprobieren.

Für Unentschlossene: Auch auf Reisen muss man sich dank der Travel Sizes nicht auf einige wenige Produkte beschränken.

Beauty To-Go: Die Miniaturen passen danach auch in jede Handtasche oder sind ideal fürs Fitnessstudio.

Entscheidungshilfe: Manche Travel-Kits ermöglichen es auch, mehrere Produkte einer Marke auszuprobieren.

Hier die Lieblinge der DIVA-Redaktion:

1. „Travel Kit Gold“ von JULISIS

Das goldene „Travel Kit“ beinhaltet die Reisegrößen der Produkte aus der Tagespräparat-Serie: Gold Wash Day, Gold Emulsion Day, Gold Neroli Toner, Eyemulsion. Flüssiggold für die Tagespräparate zum Aktivieren und Schützen, Flüssigsilber für die Nachtpräparate zum Entschlacken und Straffen. Die Formeln sind nach den alchemistischen Grundprinzipien des Paracelsus aufgebaut. Eine sanfte, aber effektive, verjüngende Hautpflege mit dem Reinsten, was die Natur zu bieten hat. Das ganze gibt es auch mit Nachtpflege in im Travel Kit Silver. Um € 190 Silver / € 205 Gold über www.julisis.com

2. „Fab Skin Jet Set” von MÁDARA

Das Set besteht aus: „Exfoliating Oil-To-Milk Scrub“, „Micellar Water“, „SOS Instant Moisture + Radiance Hydra Mask“, „Smart Antioxidants Anti-Fatigue Eye Rescue Cream“, „SOS Hydra Recharge Creme“. Das Reiseset reinigt die Haut, schützt diese vor Schadstoffen und fördert die Hautfeuchtigkeit. Die Produkte lassen Anzeichen von Müdigkeit verschwinden und beruhigen die gestresste Haut. Um € 25 / Stück www.madaracosmetics.de

3. „Fresh sample box” von Ringana. In der FRESH sample box body sind drei Naturkosmetik-Body-Minis enthalten, welche auch auf Reisen für samtweiche Haut, gepflegte Hände und Füße sorgen. Die sample box wash sorgt für ein frisches Körpergefühl und enthält alles, was Sie auf Reisen zur Haarpflege und Körperhygiene benötigen. In der sample box light sind gleich vier Naturkosmetik-Face-Minis enthalten – von der Reinigung bis zur Pflege. Gibt es auch für trockene Haut und Mischhaut. Ab € 8,70 über www.ringana.com

4. „Travel Series“ von VERSO SKINCARE

Enthält „Foaming Cleanser“, „Day Cream“ und „Night Cream“. Die Produkte kommen in einem wieder verschließbaren Alu-Beutel, der sich perfekt zum Verreisen eignet. Genau richtig, um nach dem Kurzurlaub noch frischer auszusehen. Perfekt für eine rundum-schöne, jugendlich-frisch aussehende Haut. Um € 49 / z.B. über www.dermedis-shop.de

5. „Emergency Kit Rot“ von SWISSDENT

Das rote Zahnpflege Travel-Kit von SWISSDENT beinhaltet eine „Extreme“ Zahnpasta (50ml), ein „Extreme“ Mundspray sowie eine „Profi Whitening“ Zahnbürste. Um € 23,50 / Stück, über www.swiss-dent.de

6. „Pure Serum Collection“ von APOT.CARE

Zwar kein klassisches Reiseset, aber dennoch perfekt um sie mitzunehmen: 10 hochkonzentrierten Seren mit jeweils nur einem reinen, hochpotenten Wirkstoff – je nach Hautzustand und Pflegeziel können die Seren einzeln oder in Kombination angewendet werden. Erhältlich jeweils als 10ml oder 30ml Flasche. Ab € 29,- über www.apotcare.com

7. Das „Beach Time“ Prescription Kit von CODAGE ist perfekt auf die Hautbedürfnisse zugeschnitten, die der Sommer durch Hitze, Sonne und Meeressalz mit sich bringt. Mizellenwasser, Tagescreme und zwei Seren. Um € 79,- über www.codageparis.com

8. „Facial Travel Kit“ von Royal Fern. Das 6-teilige Set besteht aus dem Royal Fern Cleansing Balm, der Anti-Aging Eye Cream, der Anti-Aging Cream, der Hydra-Firm Intense Mask sowie jeweils einer Anti-Oxidative und einer Illuminating Ampoule, die kombiniert eine einzigartige Skincare-Routine ermöglichen. Um € 149,- über www.royalfern.com

9. „Selection“ von J.F. SCHWARZLOSE BERLIN

Duftwunder! Das Set enthält 3 x 10ml-Phiolen, die man sich selbst individuell aus den 7 SCHWARZLOSE Duftklassikern zusammenstellen kann. So muss kein Lieblingsduft zu Hause bleiben. Um € 90,- für 3 x 10ml EdP über www.schwarzlose.berlin

10. „Discovery Set“ von JAMES HELLEY

Wer sich schwer entscheiden kann ist hier richtig! Das Set enthält originalgetreue Mini-Versionen (15ml) der 5 Eau de Parfum Duft-Klassiker in einer edlen, weißen Box: Cardinal, Hippie Rose, St. Clement’s, Sel Marin und Menthe Fraîche. Um € 135,- über www.jamesheeley.com

Viel Vergnügen bei der nächsten Reise und nutzen Sie den gewonnen Platz im Koffer für schöne Erinnerungen!