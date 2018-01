Perfekter Mix: Jana Wieland

Jana Wieland verbindet mit ihrem eigenen Label den perfekten Mix aus Glamour und Gelassenheit. Wir sprachen mit ihr über Stilfragen und Ästhetik.

Welcher Typ Frau trägt Jana Wieland?

Eine Frau, die gerne heraussticht und dabei völlige Gelassenheit vermittelt.

Wie würdest Du Deinen persönlich Stil beschreiben? Spiegelt sich der in Deiner aktuellen Kollektion wider?

Zurückhaltend und uniform. Das ist eine grundsätzliche Haltung, die sich gewiss immer in meiner Arbeit erkennen lässt. Die Kollektionen sind Produkt einer Stimmung, die kann schon stark variieren.

Was unterscheidet Deine Arbeit und Designs von anderen Designkollegen in Österreich?

Ich entwickle die Kollektionen wirklich selbst im Studio, alle dafür nötigen Arbeitsschritte nicht auszulagern ist mir sehr wichtig. Meine Ästhetik ist reduziert aber nicht einfach, ein Potpourri aus entspannt, zurückhaltend und auffällig – die Teile sind vielseitig und lassen das alles zu.

Inwiefern fließt Deine Erfahrung als internationales Model in die Arbeit ein?

Insofern, als dass ich mir geschworen habe nichts zu faken.

Wo siehst Du das Label in fünf Jahren?

Ich will ehrlich und fair wachsen können, also fallen Hype und Weltherrschaft mal weg.

Jana Wieland war jahrelang vor allem als internationales Model bekannt. 2016 gründete sie ihre eigene Modelinie, die momentan in zwei Wiener Standorten verfügbar sind. Demnächst folgt ein exklusiver Sample-Onlinestore.

Jana Wieland | Liechtensteinstraße 91/1 | 1090 Wien

Designs sind auch erhältlich bei Nachbarin

www.janawieland.at

Fotos: Darius & Julian