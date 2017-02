Perlen: Alles andere als spießig!

Perlen haben ihren eingestaubten und spießigen Ruf längst abgeschüttelt und liegen diese Saison ganz weit vorne.

Denkt man an Perlen, denkt man auch an CHANEL. Seit jeher zählen sie zu den Signature-Symbolen der Luxusmarke. Karl Lagerfeld bestückte damit nicht nur die auffälligen Hüte seiner aktuellen Kollektion, sondern ließ sie reihenweise wie einen schimmernden Wasserfall von den Hälsen der Models baumeln.

Aber die Perlenkette passt genauso zu GUCCIS Geeky-Look wie Hornbrille und Pullunder und wird sogar in Form eines Peter-Pan-Kragens drapiert.

Ring mit Diamanten aus der »Shooting Stars«-Kollektion von OLE LYNGGAARD COPENHAGEN, um €1850,-. olelynggaard.com »Anello Pearl«-Armband von DULONG, um €3990,-. dulongfinejewelry.com

Ohrringe mit Diamanten des dänischen Labels BERGSOE, um €6000,-. bergsoe.dk Ohrring aus 18-Karat-Gold mit Diamanten von MARLENE JUHL JØRGEN-SEN, um €820,-. marlenejuhljorgensen.com



Earcuff aus vergoldetem Silber von VIBE HARSLØF, um €245,-. vibeharsloef.dk Ohrstecker mit Kulturperlen von DOROTHEUM JUWELIER, um €39,-. dorotheum-juwelier.com Ring mit Diamanten und grauen Tahiti-Perlen aus der neuen Kollektion »Stella« von AENEA, um €4200,-. aenea.com »Colligat«-Ring aus Weißgold von SAMMIE JO COXON, um €2160,-. sammiejocoxon.com

Und wie man Perlen so lange wie möglich ihre Schönheit bewahrt erfahren sie Hier.

