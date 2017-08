Pimp your Hair!

Gerade bei hohen Temperaturen wollen Haare und Haupt geschützt werden. Wie wäre es mit Tüchern als Accessoire?

Was in den 50ern noch Standard war, gerät zusehends in Vergessenheit: Das Seidentuch als Haar Accessoire. Dabei ist es so vielseitig! Große Tücher können extrem divers eingesetzt werden: Als Schal, Schultertuch und sogar als Tasche. Unsere liebste Stylingmethode ist allerdings ein kreativer Umgang mit dem Tuch im Haar. Von Hippie bis Rockabilly – mit einem Outfit im passenden Stil, sieht ein Tuch im Haar immer gut aus. Außerdem schützt es vor UV-Einstrahlung und Wind – man denke an die legendären Cabrio-Fahrten von Anita Ekberg in „La Dolce Vita“ oder Susan Sarandon in „Thelma & Louise“.