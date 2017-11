Von Pink bis Peach: Rosa ist wieder ganz im Trend

Pink Passion: So laut, aber auch so vielschichtig gab sich Rosa schon lange nicht mehr. Die kleine Schwester von Rot ist erwachsen geworden und lebt alle ihre Nuancen aus.

Wie wenig klischeehaft Rosa sein kann, legen die aktuellen Looks nahe. Wer dennoch wie ARTHUR ARBESSER zu Babyrosa greift, bricht den Look mit grafischen Elementen, futuristischen Schuhen und dem Trendmaterial der Stunde: Plastik.

Eine der gelungensten Kollektionen der Saison lieferte NINA RICCI. Obwohl hier viel mit Applikationen, Federn und Spitze gearbeitet wurde, wirkt Pink wenig mädchenhaft. Im Gegenteil: Die Überzeichnung macht den Look besonders modern.