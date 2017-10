Haartrend: Pink Passion

Pinke Haare schafften den Sprung von den sozialen Netzwerken auf den Laufsteg: Die Farbe Pink zeigte sich in ihrer ganzen Vielfalt!

Eine Handvoll Models von New York bis Paris brachte den Insta-Trend #Acidhair auf den Laufsteg. Von hochpigmentiert, fast fluoreszierend bis ausgewaschen pastellig – die Farbe Pink zeigte sich in ihrer ganzen Vielfalt!

Auffällig dazu sind die gebleichten Augenbrauen, die der Farbe am Kopf noch mehr Raum geben. Dem Haar selbst – ob kurz oder lang -darf man die chemischen Schikanen auf keinen Fall ansehen. Dank der gut gepflegten Materie funktionniert der Look nämlich gänzlich ohne Punk- Attitüde.

Die Devise für den farbenfrohen Look lautet deshalb: Anything goes -alles ist möglich! Aber Pflegen, pflegen, pflegen!

»Lait Luminescence Bi-Phase« optimiert die Kämmbarkeit; von LEONOR GREYL, € 37,50. Die knallige Haarfarbe hält bis zu zwölf Wäschen lang. »#Colorful« von L’ORÉAL PROFESSIONNEL. Exklusiv beim Friseur. Für Leuchtkraft und Gesundheit sorgt das »6 Effekte Serum« von GOLDWELL, um €18,50.

Pinke Schönheiten am Laufsteg:

Merken

Merken

Merken