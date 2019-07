Im Trend: Plakative Logos

Süß und dezent -dieser modische Anspruch ist von gestern. Heute heißt es: Go bold, go big! Markennamen setzen auf plakative Logos und zeigen sie möglichst prominent auf der Brust.

Vielleicht hängt es mit dem Hype um die späten 80er-Jahre zusammen, dass Logos wieder so präsent sind wie schon lange nicht mehr. Jedenfalls haben nun auch alteingesessene Marken wie Versace und Iceberg in ihren Archiven gegraben – und das mit vollem Erfolg!

Eines der spannendsten Labels der Stunde heißt Off-White. Virgil Abloh, Mastermind dahinter, erfindet Kleidung und Trageweisen völlig neu.