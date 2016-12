Tea Time! Tee kann man trinken oder dessen Extrakte neuerdings auch schmieren.

Tee ist ein Kulturgut. Die mit aktiven Wirkstoffen prall gefüllte Pflanze zählt aber auch zu den Geheimnissen einer gut gepflegten Haut.

Ein Extrakt aus grünem Tee reduziert in der »Cellular Performance Day Cream« von SENSAI die Oxidation in den Hautzellen und bremst die Entstehung freier Radikale, um € 115,-. Die Tagespflege steigert die Widerstandskraft der Haut und mildert mithilfe des »Premium Uji Green Tea« den Verlust der Spannkraft. Von SHISEIDO, um € 273,-. »Eau Parfumée Au Thé Noir« von BULGARI umhüllt mit Rosenuancen, Patschuli, holzigen Noten von Schwarztee und wirkt dabei energetisierend, um €79,-.

Die »Matcha Madness Revitalizing Powder Face Mask« von ORIGINS wird mit Wasser angerührt. Sie wirkt beruhigend auf die Haut und vitalisierend auf den Geist, um €39,-. Der fein vermahlene Grüntee ist ein Mix aus anregendem Koffein und beruhigenden Aminosäuren. »Matcha Tee« von RINGANA, um € 37,30, ringana.com. »Rituali Tea Mind over Mate« ist eine reinigende Bodymaske, die dank des enthaltenen Mate-Tees reich an Antioxidantien ist und gleichzeitig mit natürlichem Zucker für ein sanftes Peeling sorgt, von ORIGINS, um € 34,-.

