Raf Simons erste Kollektion für Calvin Klein

Raf Simons präsentiert in New York seine erste Kollektion für Calvin Klein und beweist, warum er der König des Minimalismus ist.

Als Designer Raf Simons überraschend seinen Rückzug von DIOR ankündigte, waren alle gespannt, was als nächstes folgen würde. Verwunderlich vor allem deswegen, weil er das Traditionshaus mit seinem Minimalismus blitzschnell in eine neue Ära geführt hatte, wie im Film „Dior & I“ eindrucksvoll zu verfolgen ist. Dass es Raf Simons in eine völlig andere Richtung verschlägt, überrascht trotzdem nicht: Calvin Klein und Simons passen zusammen, wie die Faust aufs Auge. Als Creative Director ist er dort für alle Marken (inklusive ck Calvin Klein und Calvin Klein Jeans) hauptverantwortlich.

In New York präsentierte er nun seine erste Kollektion für das Amerikanische Label: Gerade Schnitte, intensive Farben mit Colorblock-Elementen sowie Head-To-Toe Jeans-Outfits gepaart mit flachen Lackboots und Kontrastnähten zierten den Laufsteg. Außerdem zeichnet sich schon jetzt ein Mainstream-Trend mit Simons neuer Kollektion ab: Die Rückkehr der 3/4-Hose! Raf Simons konnte sich ein politisches Kommentar nicht verkneifen. Zum Schluss spielte es David Bowies „This is not America“.