Ready-to-Wear Brauttraum: Lana Mueller

Ein deutsches Duo fertigt Brautträume. Wir werfen einen genaueren Blick auf die floral inspirierten Kleider.

Das Designduo Lana Mueller und Gelena Roizen lernten sich während ihrer Arbeit in New York kennen. Als Markenzeichnen bezeichnen sie die Kombination aus weichen Sihouetten in Kombination mit Spitze: Das perfekte Pairing für ein Brautkleid.

2015 eröffneten sie das Atelier in Berlin, und machten sich im Couture Bereich schnell einen Namen. Maßgefertigte Brautmode und das Einkleiden von VIPs für Events stand schnell an erster Stelle. Nun wird mit der ersten Ready-To-Wear Kollektion für Brautkleider der Markt einem breiteren Publikum geöffnet. Die Kleider sind bereits ab 3.500 Euro erhältlich.

Das Duo verwendet für die neue Kollektion ausnahmslos in Deutschland produzierte, natürliche Stoffe wie Baumwolle und Seide. Model Franziska Knuppe ist das Gesicht der aktuellen Kampagne, die romantisch in der Potsdamer Biosphäre inszeniert wurde.