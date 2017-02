Très cool: »Denim de luxe« steht bei der französischen Designerin mit Atelier in London auf dem Programm. Das Beste beider Länder vereint Faustine Steinmetz in ihren Entwürfen: Pariser Feminität trifft auf die rebellische Attitüde der Londoner Szene.

Foto: fashionsnap.com

faustinesteinmetz.com

Merken

Merken