Registrierungsbonus: T-Mobile unterstützt Kunden bei Identifizierungspflicht für Wertkarten

Seit Jänner 2019 müssen sich Nutzer von Wertkartenhandys laut Gesetz registrieren lassen. T-Mobile bietet seinen Kunden und auch allen die es noch werden wollen bei Registrierung der Wertkarte bis 31. März 2019 einen „Registrierungsbonus“ von bis zu 50 Gigabyte Datenvolumen.

Mit der Identifikationsverordnung (IVO) ist Anfang 2019 ein neues Gesetz in Kraft getreten, das die persönliche Registrierung von Wertkarten erfordert. Während Wertkarten bislang anonym gekauft und verwendet werden konnten, müssen sie ab sofort vor der ersten Nutzung direkt beim Mobilfunkanbieter registriert werden. Hintergrund dieser neuen Registrierung ist eine Gesetzesänderung im Zuge des sogenannten Sicherheitspakets vom Anfang des Jahres 2018. Der Gesetzgeber möchte mit der Registrierung die Strafverfolgung erleichtern.

Einfache Registrierung im T-Mobile-Shop oder per Video-Chat

Die Registrierung bzw. Identifizierung ist sehr einfach und kann wahlweise vor Ort im T-Mobile-Shop sowie in diversen Partner-Shops durchgeführt werden. Der Besitzer der Wertkarte muss persönlich vorbei kommen, einen gültigen Lichtbildausweis vorlegen und entweder die SIM-Karte oder den PUK-Code bei sich haben. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kann damit die Identität überprüfen und alle notwendigen Daten erfassen.

Zusätzlich zur persönlichen Registrierung in den Shops bietet T-Mobile auch eine Identifizierung per Video-Chat. Mit der Online-Identifizierung kann man seine Wertkarte bequem innerhalb der Servicezeiten von Zuhause aus identifizieren. Die Kundenberater prüfen dabei im Video-Chat das Ausweisdokument und führen für die Kunden die gesetzliche Identifizierung durch. Die dafür erforderlichen persönlichen Daten werden von T-Mobile vertraulich behandelt und nach Beendigung der vertraglichen Beziehungen gelöscht.

Nach der Registrierung haben die Kunden auch vollen Zugriff auf das Selfservice-Portal Mein T-Mobile und damit auch den Zugang zur Vorteilswelt für Kunden von T-Mobile. Außerdem können Kunden nach erfolgter Registrierung Roam-like-at-home nutzen.

Registrierungsbonus für Kunden und neue Kunden bis 31. März 2019

Alle T-Mobile Wertkartenkunden und neue Kunden, die ihre Wertkarte bis 31. März 2019 registrieren lassen, erhalten von T-Mobile einen Registrierungsbonus. Der Bonus richtet sich dabei nach dem jeweiligen Tarifpaket und wird auf zehn aufeinander folgenden Freieinheitenphasen aufgeteilt. Das wären zum Beispiel beim Tarif „My Klax Extreme“ 10 mal 5 Gigabyte für 4 Wochen. Der Bonus wird mit jeder neuen Freieinheitenphase automatisch vergeben, maximal aber 10 Monate nach der gesetzlichen Registrierung.

Alle Infos zur Registrierung der Wertkarten gibt es unter https://www.t-mobile.at/id.