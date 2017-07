Die schönsten Retro Bikinis

Von den Roaring Sixties zu den wilden Siebzigern – An Retro-Elementen kommt diese Saison keiner vorbei.

Muster dürfen unabhängig von der Ära gemischt werden. Bei der Farbwahl hält man sich besser an gedeckte Töne. Erdnahe Farben schmeicheln dem Teint.

Ikonisch: Badeanzug von HERMÈS, um € 380,-. hermès.com Palmenprint bei MARYAN MEHLHORN, P.a.A. ittner.at Bunter Kaftan von VIX, um € 216,-. lyst.com

Schleifen bei LISA MARIE FERNANDEZ, um €635,-. lisamariefernandez.com 70er-Spirit bei OSKLEN, um €332,-. osklen.com

Cape von ALEXANDER MCQUEEN, € 1995,-, mytheresa.com. Blumendruck bei STELLA MCCARTNEY, um €205,-. stellamccartney.com

Mehr Bikinis finden sie HIER

Merken

Merken