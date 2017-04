Trendreport: Retro-Sport

Fit for fashion: Dass sich Athleisure & Co längst etabliert haben ist keine Überraschung. Neueste Obsession für Fashionistas ist allerdings Retro-Sport. Wie man den Trend du jour stylt und die Lieblinge der Redaktion gibt es hier!

Höchstleistung: Retro-Sport als Modetrend

Ready, set, go: Die neue Saison startet sportlich! Gewohnt casual geht es in edler Kaschmir-Jogginghose ins Office und mit Sneakers zum Afterwork… Die (Mode-)Szene hat den sportlichen Look längst lieben gelernt! Ganz besonders ins Herz geschlossen haben die Fashionistas dieser Welt aktuell den Trend zu Retro-Sport. Von Tennis bis Aerobic – Sportarten die in den vergangenen Dekaden schon Hochsaison hatten erleben diesen Sommer ihren zweiten Frühling. Inspiration holen sich die Labels dabei vor allem aus den 50er und 60er Jahren. Ab und an mischen auch Reminiszenzen an die 80er Jahre fleißig mit (Flashdance lässt grüßen). Wichtigste Verbindung: Stylinggeschick und Selbstirone sind bei dem Trend nicht wegzudenken… achja und vielleicht auch noch die dezente Warnung: Zum tatsächlichen Fitness eignen sich die modischen Stücke nur bedingt, dafür sehen sie auch abseits des Gyms umso besser aus!

Klassisches Polo-Shirt von LACOSTE, um € 95,-. lacoste.com

Slip-On-Sneaker von HILFIGER COLLECTION, um € 279,-. stylebop.com

Tennis-Rock von TORY SPORT, um € 135,-. net-a-porter.com Tennis-Tasche von LOUIS VUITTON, P.a.A. louisvuitton.com

Sport-Bra mit bunter Musterung von REEBOK, um € 49,95. zalando.com

Sweat-Hoodie von OPUS, um € 69,95. casual-fashion.com

Grafisch gemusterte Leggings von MARC CAIN, um € 199,90. marc-cain.com Praktisches Stirnband von NIKE, P.a.A. nike.com Klassiker in Silber-Optik: Sneaker von ADIDAS, um € 99,95. kastner-oehler.at

Pretty in Pink: Body von AMAZON, um € 19,99. amazon.com

Kult-Socken von FILA, um € 6,95. peek-cloppenburg.at

Kurz und bündig: Shorts von ADIDAS, um € 34,95. zalando.com Schuh des Jahres: Creeper von PUMA, um € 109,95. snipes.com

