Duschschaum von Rituals

»Duschen oder Baden?« ist für viele eine ähnliche Glaubensfrage wie jene, ob Gel oder Schaum bei der Körperpflege auf die Haut darf. Unentschlossene bekommen dank des Duschschaums von Rituals das Beste aus beiden Welten.

Er ist luftig-leicht wie ein Sahnehäubchen und duftet so gut, dass man ihn am liebsten aufessen würde: Die Rede ist vom Schaum des »Foaming Shower Gel« von Rituals, bei dem aus einem erbsengroßen Geltupfer auf dem Finger eine Handvoll feinster Schaum entsteht, der die Haut nicht nur sauber pflegt, sondern dank Granatapfel-und Wassermelonenextrakten auch Feuchtigkeit spendet.



»Foaming Shower Gel« aus der limitierten Serie »The Ritual of Yalda«

von Rituals, um €8,50, rituals.com.