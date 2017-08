Die Anziehungskraft des Sees: Romantik Hotel Seefischer

Wasser zieht uns seit jeher an, insbesondere ein klarer See. Man kann ihm nicht nah genug sein, will ihn immer spüren. Das Romantik Hotel Seefischer erfüllt all diese Sehnsüchte und dies 365 Tage lang.

Eine kleine finnische Sauna auf Pfählen, die »Fischersauna«, erfüllt diese Sehnsüchte und bietet 365 Tage

im Jahr die Möglichkeit, den Millstätter See mit allen Sinnen zu genießen: mit Rundum-Seeblick auf die Kulisse der den See umgebenden Nockberge – besonders im Herbst durch das Farbenspiel der Natur – oder als Tauchbecken nach dem Saunieren. Damit nicht genug: Märchenhaft präsentiert sich die jüngste Innovation des Hotels, der Seefischer-Turm. Die jeweils drei Seevilla-Suiten und Junior­suiten sind modern mit lasierten weißen Möbeln im Landhausstil eingerichtet. In jedem Zimmer steht eine Antiquität aus der Region. Die Fußböden sind aus altem Eichenholz. Die Lage des Hotels kann idyllischer nicht sein, direkt am Ufer des Millstätter Sees.

Im Spa des familiengeführten Hotels befinden sich ein beheizter Pool, der ins Freie führt, eine Indoor-Saunalandschaft, ein Kräuterdampfbad, ein Tepidarium, eine Solegrotte, ein Whirlpool sowie Räume für Beauty- und Massageanwendungen. Wellness wird als Gesamtkonzept verstanden, das alle Sinne anspricht und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Im Restaurant werden Gäste von Küchenchef Christian Gölles (mit einer Haube ausgezeichnet) mit regionalen Spezialitäten aus dem Alpe-Adria-Raum verwöhnt.

Romantik Hotel Seefischer

am Millstätter See

9873 Döbriach am Millstätter See

Tel.: +43 4246 77120, hotel@seefischer.at

www.seefischer.at