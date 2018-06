Der Glamour liegt bei dieser Tagespflege in der Tube versteckt. Nach besonderen Ritualen geerntete und verarbeitete Rosenblätter sind die Basis einer Rezeptur, die sogar in Hollywood Kultstatus erlangt hat.

Sie gilt nicht umsonst als die Königin der Blumen. Ihr lieblicher Duft und ihre perfekt gewachsenen Blüten haben die Rose zum Inbegriff der Weiblichkeit gemacht. Dass die Wirkstoffe aus Edelrosenblüten und Wildrosenfrüchten in einer Formel auch noch trockener und empfindlicher Haut zu Ebenmäßigkeit verhelfen, macht sie umso wertvoller.

Der Klassiker, der seit Jahrzehnten so schön pflegt, ist die »Rosen Tagescreme«

von DR. HAUSCHKA, um €21,95.