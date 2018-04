Ruckzuck Reinigung

Diese Ruckzuck- Reinigungen machen die Haut nicht nur sauber, sondern pflegen sie noch schöner.

»Spa Skin« ist das Backstage-Schlagwort der Modewochen: gepflegte Haut, die (fast) ohne Make-up auskommt und trotzdem diesen besonderen Glow hat. Dieses Strahlen beginnt mit der Reinigung. Immer mehr Produkte versprechen einen tiefengereinigten Teint dank Mizellen, die Schmutz wie ein Magnet anziehen. Dabei handelt es sich um eine Struktur, zu der sich Seifenmoleküle zusammenschließen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen.

Die praktischen Abschminktücher »Gently Off Wipes« von MAC enthalten Mizellenwasser, um €29,50. Ideal für Kontaktlinsenträgerinnen: »Milder Augen-Make-up-Entferner« mit Thermalwasser von AVÈNE, um €15,99, erhältlich in Apotheken. Die »Miracle Wipes« von RITUALS passen in jede Handtasche und wirken dank Aloe vera und Baumwollextrakt auch noch pflegend für die Augenpartie, um €3,50. rituals.com Das »Luminous Cleansing Elixir« von RETROUVÉ reinigt die Haut schonend und pflegt mit Avocadoöl, um €92,82, erhältlich bei NÄGELE &STRUBELL.

Das »Micellar Refreshing Cleansing Jelly« von LANCASTER erfrischt die Haut und entfernt Make-up und Schmutz, um € 23,95. Der »Quick & Complete Makeup Remover« von VMV HYPOALLERGENICS versorgt die Haut beim Abschminken mit Feuchtigkeit und Antioxidantien, um €30,-. niche-beauty.com Entfernt mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Weizenkeimund Kamillenextrakten auch wasserfeste Mascara: »Eye Make-up Remover« von GROWN ALCHEMIST, um €24,95, bei STAUDIGL. Frei von Silikonen und Mineralölen ist der »Cleansing Balm« von JUKA D’OR. Mit Olivenöl und entzündungshemmendem Weihrauch, um €26,50, erhältlich in Apotheken.