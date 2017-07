Salz auf unserer Haut

Die Worte, die als Buchtitel zum Klassiker wurden, haben auch eine Bedeutung für die Pflege: Als würzige Note verleiht Salz Düften eine frische Meeresbrise, als Peeling und Lotion sorgen die Kristalle für ein unvergesslich schönes Körpergefühl.

Foto: Konrad Limbeck

Grünalge, Braunalge und Salz aus dem Toten Meer pflegen, Zitronensäure peelt die Füße: »Effervescent Sea Foam Foot Soak« von CRABTREE &EVELYN, um € 12,-. Eine olfaktorische Köstlichkeit mit Muskatnuss-Essenz, gesalzener Feige und Sandelholz: »Sel Santal« von CLEAN RESERVE, um €110,-, erhältlich etwa bei Kussmund. Der Duft »Sel Marin« von JAMES HEELEY erinnert an die salzige Urlaubsluft an der Küste von Positano, um €125,-, erhältlich über ausliebezumduft. de. Volumen und Beachwaves zaubert das »Sea Salt Spray« von KMS mithilfe von Salz aus dem Toten Meer, um €20,40.

Der sanft peelende Körperbalsam »Guerande Salt Exfoliating Body Balm« von REN pflegt mit reichhaltigen Ölen und Salzextrakten, um €25,50. Mineralstoffreiches Bergkernsalz aus dem Ausseerland hat eine klärende, reinigende Wirkung: »Body Lotion« aus der »Rock Salt Edition« von LEDERHAAS, um €30,-, lederhaas-cosmetics.com. Erfrischendes Duschgel »Coastal Cypress &Sea Fennel« von MOLTON BROWN, um €22,-. Salzkristalle aus dem Toten Meer peelen und versorgen die Haut mit Mineralien: Das »Peeling« von DERMA ID ist in den Duftrichtungen Grapefruit, Kokos und Lavendel erhältlich, um €29,99.

Merken

Merken