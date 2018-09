Satin gepaart mit coolen Schnitten: Amour fou!

Ein Paar aus Liebe: Satin und ausgefallene Schnitte sind die wohl romantischste Beziehung der Saison eingegangen. Zeitgleich überzeugen sie mit ungewohnter Coolness.

So, wie die Grenzen zwischen Saisonen und Geschlechtern verschwinden, rückt auch die klassische Einteilung in Abendund Tagmode immer mehr in den Hintergrund. Die exaltierten Looks aus Satin gehören nämlich durchaus ins »Daily Business«.

Seit der Tiroler Peter Pilotto gemeinsam mit Christopher de Vos unter seinem Namen ein Modelabel führt, sind dessen auffällige Muster und Farben nicht mehr von der London Fashion Week wegzudenken.