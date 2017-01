Einen besonders mondänen Auftritt absolvieren derzeit weite Schaftstiefel im Paarlauf mit Röcken: Vom simplen Wegbegleiter werden sie so zum Gang-Star.

Gestiefelte Muster: Schaftstiefel und Rock gehen z.B. bei SONIA RYKIEL oder DRIES VAN NOTEN gemeinsame Wege und zeigen in der Abstimmung von Muster und Farbe ungewohnte Eleganz!