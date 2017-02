Schick durch den Winter

– WERBUNG –

DIVA und LACOSTE verlosen ein Polohemd aus der Holiday Kollaboration mit Jean-Paul Goude.

Für seine jährliche Holiday Collector Kollektion nimmt LACOSTE Sie heuer wieder mit auf eine ungewöhnliche Reise. Der französische Ausnahmekünstler und Grafiker Jean-Paul Goude, bekannt durch die Arbeiten mit seiner Muse Grace Jones, trifft auf das berühmte Krokodil und verleiht ihm seine ganze eigene Note.

Nicht nur beim Entwerfen des Logos für die limitierte Kollektion (bestehend aus Poloshirts, Bomberjacken und Clutches) genoss Goude absolute Freiheit, er ist auch für die Gestaltung der Verpackung und der Werbekampagne verantwortlich.

DIVA und LACOSTE verlosen ein graues Poloshirt aus der Kollaboration mit Jean-Paul Goude. Es ist aus dem LACOSTE-typischen Baumwoll-Piqué gefertigt und verkörpert Eleganz, Sportlichkeit und das typisch französische einmalige Design.

Für einen Hauch Luxus im Winter!

Teilnahmeschluss: 7. Februar 2016

Mehr zur Marke und zu den Kollektionen unter lacoste.at.

