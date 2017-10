– WERBUNG –

Einzigartig heiraten

Inmitten eines großen Privatparks nur 15 Autominuten von Wien entfernt liegt das Renaissanceschloss Margarethen am Moos, das im 11. Jahrhundert als Wasserschloss und Wehr- bzw. Fluchtburg genützt wurde. Heute wird das gegenüber der Kirche liegende Privatschloss genutzt, um ein besonderes Ambiente für Feiern oder Trauungen am Schlossteich zu bieten.

Seit Herbst 2016 bietet auch der neu glasüberdachte Innenhof den perfekten Ort für Ihr Fest oder Ihre individuelle Traumhochzeit! Er bietet Platz für 160 Personen und dazu genügend Platz für eine T anzfläche. Festlichkeiten bei Tageslicht und unter Sternenhimmel bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit sind hier möglich!

Veranstaltungsmöglichkeiten:

Standesamtliche und kirchliche Trauungen im Saal sowie unter freiem Himmel

Sekt-Empfänge im Vorgarten, Innenhof oder beim Schlossteich

Festzelt oder Bühnenaufbau möglich!

Aktivitäten können, wenn möglich, auch am Schlossteich abgehalten werden

Parkmöglichkeiten vorhanden

Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe

Schloss Margarethen am Moos

Fam. Schwaner-Ries

Wienerstrasse 17

2433 Margarethen am Moos

Mobil: 0664/520 49 51 oder 0664/394 11 21

Fax: 02230/71479

E-mail: office@veranstaltungsschloss.at

www.veranstaltungssschloss.at