Neue Zeiten, zarte Bögen: Ade, buschiger Wildwuchs! Augenbrauen werden wieder schmäler.

Formbar

Sie sind immer noch voll und natürlich, aber wesent­lich feiner als die XXL-Trend­augenbrauen der letzten Jahre. Fürs Fassonieren bedeutet das: Pinzette und Wachsstreifen kommen wieder häufiger zum Einsatz, trotzdem dürfen nur die gröbsten Ausreißer weg. Die Brauenkontur soll un­ruhig bleiben. Klares Brauengel betont die einzelnen Härchen zusätzlich.

Ideal, um die untere Brauenlinie zu formen: »Brow Wax Strips« von Andmetics entfernen sogar feinsten Flaum mit einem Zug, um € 9,90. Das preisgekrönte Gel von BBROWBAR ist perfekt, um makellose Brauen zu formen, um € 20,–. Pinzette »Evolution« von Rubis mit speziell geformter Spitze, um sowohl eingewachsene Härchen zu entfernen als auch Augenbrauen so sanft wie möglich zu zupfen, um € 28,44.

Tonlage

Sogar bei der Farbe werden nuanciertere Töne angeschlagen – ein Gegentrend zur komplett ausgemalten »Insta-Braue«, die Beauty-Blogger online propagieren. Ideal, um die Augenbrauen natürlich zu betonen, sind Farbgels, die in die Härchen gebürstet werden, und semipermanente Farben, die länger halten. Wichtig dabei ist, eher auf optische Harmonie als auf starke Kontraste zu setzen.

»Tattoo Brow Long Lasting Tint« färbt die Augenbrauen für ca. drei Tage. Von Maybelline, um € 12,99. Das »Phyto-Sourcils Fix«-Augenbrauengel von Sisley fixiert und färbt die einzelnen Härchen, um € 41,50. Online-Hype: Das »Eyebrow Gel« von Wun­der­brow verdickt dank integrierter Fasern, ist wasser- sowie abriebfest und hält ebenfalls bis zu drei Tage. In fünf Farben erhältlich, um € 29,95. Benefit-Brow-Bars sowie die meisten Friseure arbeiten mit den Augenbrauen- und Wimpernfarben von RefectoCil. Hält sechs Wochen. Preise nach Salon und Aufwand. Salonfinder: refectocil.at.

