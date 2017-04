Wertvolle Maschenware: Schmuck in Häkeloptik

Auf diese Masche fallen wir gern herein: feiner Gold- und Silberschmuck zeigt sich jetzt in zarter Häkeloptik.

Geflochten, gehäkelt oder in Maschen gelegt – Schmuck in sogenannter Mesh-Optik ist derzeit angesagter denn je. Und das zeigt sich nicht nur bei Schmuckherstellern wie Tiffany & Co. oder Aurélie Bidermann, sondern auch auf dem Runway. Mit bestem Beispiel voran geht die diesjährige Frühling/Sommer Kollektion des französischen Modehauses Lanvin:

1. Choker-Kette „Penelope“ von Rosantica um € 445,-. net-a-porter.com

2. Kette von Elsa Peretti für Tiffany, Preis auf Anfrage. tiffany.at

3. Armband von Carolina Bucci um € 7500,-. carolinabucci.com

1. Kette von Lanvin um € 745,-. net-a-porter.com

2. „Lucky Zodiac“ Armband von Carolina Bucci um € 2500,-. carolinabucci.com

3. Choker von Acne Studios um € 180,-. mytheresa.com

1. Handpiece „Silvia“ von Rosantica um € 275,-. net-a-porter.com

2. Armband „Miki“ von Aurélie Bidermann um € 380,-. aureliebidermann.com