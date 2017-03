Schmuck: Die Eye-catcher der Saison

Von Kopf bis Fuß: Das sind die neuesten Schmucktrends vom laufsteg…

Oversized Ohrringe

Ohrringe zeigen sich jetzt in noch nie da gewesener Länge und Formation. Kreationen von RODARTE oder MARY KATRANTZOU schmiegen sich sogar an Dekolleté und Schulter.

Oversized-Ohrringe aus gehämmertem Metall und Harz von BALENCIAGA, um € 395,-. net-a-porter. com



Statement-Kettchen für die Knöchel

Fußkettchen haben ihr Hippie-Image abgelegt und präsentieren sich jetzt als edles Statement. GIAMBATTISTA VALLI kombiniert sie mit Loafers und viel Transparenz.

»Orb Chain«-Fußkette von JENNIFER FISHER, um € 190,-. net-a-porter.com Die Fußkette aus 18-Karat-Gold stammt aus der gemeinsamen Kollektion von Stylistin PERNILLE TEISBAEK und dem Schmucklabel ORIT ELHANATI, um € 745,-, oritelhanati.com

Amuletten

XXL-Amulette lösen den Choker-Hype ab und schmücken reich verziert Hals und Oberkörper. Beim britischen Label DAKS erreichen sie sogar Hüftlänge.

Kette aus rhodiniertem Weißgold mit Perlen und Diamanten, von LOREE RODKIN um € 10392,-. net-a-porter.com Kette aus oxidiertem Silber mit Gelbgold-Akzenten, von BOTTEGA VENETA, P.a.A. bottegaveneta.com

Mehrfingerringe

Mehrfingerringe haben eine starke Aussagekraft – vor allem, wenn man sie, wie zum Beispiel bei GUCCI, mit großen Daumenringen und Armspangen kombiniert.

Ring aus 18-Karat-Gold mit Safiren von ILEANA MAKRI, um € 4499,-. stylebop.com Ring aus vergoldetem Metall von GUCCI, um € 490,-. mytheresa.com

