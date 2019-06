Die richtigen Basics für schöne Augen

Aufwendige Inszenierung für schöne Augen: Wer die »Fenster zur Seele« mithilfe von Make-up schön betonen will, ist mit folgenden kleinen Beautyhelfern gut beraten.

Schwungvolle Wimpern

Wimpernzangen sind die heimlichen Helden des Augen-Make-ups. Sie verleihen den Wimpern mehr Schwung als jede Mascara und lassen sie viel länger wirken. Beim Selbermachen blickt man am besten nach unten und legt die Zange zwei, drei Millimeter vom Lid entfernt so an, dass alle Härchen in der Öffnung liegen. Dann schließt man sie zuerst vorsichtig und presst dann fest zu.

Gutes Licht stellt sicher, dass man Fehler sieht und genau arbeiten kann. Die »White Ambiance Adore Spiegelleuchte« aus der »Hue«-Linie von Philips ist dimmbar, um ca. € 249,90, meethue.com. Der »Profi Eyelash Curler« von Artdeco verleiht den Wimpern Schwung, um €10,95. Tipp: Wimperntusche immer erst danach auftragen, sie klebt sonst an der Zange fest. artdeco.com Ein Muss für geschminkte Augen: Die »Blender Brush« von Alma sorgt für weiche Übergänge und einen kantenlosen Farbauftrag, um €25,-, bei Nägele &Strubell, naegelestrubell.at. Mit der »Dual-Ended Brow Definer / Groomer Brush« kann man nicht nur Brauen stylen, sondern auch Wimpern bürsten und Eyeliner ziehen -praktisch! Von Bobbi Brown, um € 36,-, bei Douglas oder über bobbibrown.at. Schönes Extra: Der »Combinal Expert Eye Lash Booster« von Dr. Temt lässt mit den Wirkstoffen Biotin und Sym Peptide XLash Wimpern länger und dichter wachsen, um € 80,-, drtemt.at.

Gepflegte Haut

Augencreme, Concealer und Lidprimer machen aus der Augenpartie die perfekte Leinwand. Erstere sollte eine seidige, leichte Textur haben und nur unter dem Auge aufgetragen werden, nie auf das bewegliche Lid. Concealer kaschiert Rötungen und Augenschatten, Lidprimer sorgt dafür, dass der Lidschatten stundenlang hält.

Immer noch leicht, aber mit zusätzlicher Deckkraft: Der neue »Touche Éclat High Cover« von YSL ist ideal, um Augenschatten und Rötungen abzudecken, um ca. € 39,99, marionnaud.at. Die »Extra-Firming Yeux«-Augencreme von Clarins glättet Fältchen, mildert Schwellungen und Augenschatten, um €57,-, clarins.de. Der hautfarbene »Eye Basics«-Lidprimer von Laura Mercier mattiert die Lider und bildet eine gute Unterlage für Lidschatten, um ca. € 29,95, z. B. bei Topsi oder über douglas.at.