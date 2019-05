Schöne Fingernägel: Die Essentials

Ob bunt, natürlich oder wahre Kunstwerke – Fingernägel werden in dieser Saison zur Leinwand. Doch damit sie richtig gut zur Geltung kommen, müssen auch die Hände schön gepflegt sein.

Wenn Fingernägel zu Kunstobjekten werden, hat oft Marian Newman ihre Hände im Spiel. Ihre kreativsten Ideen und Techniken gibt es im Buch »Nailed it: Nails Fashion -Technique« zu sehen. Um €28,99.

Die richtige Pflege

Die »Hand- & Körpercreme« von Éternel pflegt raue Stellen mit Argan-, Mandel-und Bio-Kakaobutter aus biologischem Anbau, Lavendelwasser spendet Feuchtigkeit; um €24,90, rose-beauty.at. Die leichte Emulsion dieser Handcreme zieht schnell ein und versorgt die Haut mit Panthenol, Sheabutter und Aprikosenkernöl; sie duftet frisch nach dem klassischen »Colonia« von Acqua di Parma: »Crema Mani«, um €40,-, acquadiparma.com. Purer Luxus: »Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Concentré Anti-Âge Mains SPF 30« von Sisley schützt vor schädlichen Sonnenstrahlen, der Wirkstoff Hexylresorcinol hellt Pigmentflecken auf; um € 116,-, sisley-paris.at.

Ein Komplex aus pflanzlichen Hyaluronsäuren spendet Feuchtigkeit, Vitamin C unterstützt die Kollagensynthese und schützt vor Umwelteinflüssen: »Handserum« von Susanne Kaufmann, um €84,-, susannekaufmann.com. Perfekt für die Handtasche und für zwischendurch: »ProSpa Nail &Cuticle Oil To Go« von O.P.I. versorgt strapazierte Nagelhaut mit Kukuinussöl, ein reichhaltiger Avocado-Lipidkomplex wirkt feuchtigkeitsspendend; um €13,95, zalando.at. Vitamin H wird auch das »Nagelvitamin« genannt, weil es die Bildung von Keratin anregt, das die Nägel stärkt und ihr Wachstum fördert. Enthalten ist es neben Aprikosenkernöl und Aloe vera in der »Pflegenden Handcreme« von Bio-H-Tin, um €7,99, biohtin.at.

Die optimale Form

Ob rund oder eckig -für jeden Nagel gibt es die ideale Form, die auch vorgibt, welche Länge optimal ist. So wirken runde und eckige Nägel am besten, wenn sie ganz kurz gefeilt werden. Eine ovale Maniküre, die etwa drei Millimeter über dem Nagelbett steht, lässt die Finger optisch etwas schmaler aussehen. Besonders extravagant wirken rote Fingernägel in Mandelform, die am besten bei langen Nägeln funktioniert.

Die passende Farbe

Nicht nur unifarbene Nägel liegen in diesem Sommer im Trend -bunte Muster oder verschiedene Streifendesigns lassen sich mit ein wenig Geduld und Übung auch zu Hause mithilfe von Nagelschablonen (etwa über amazon.de) lackieren. Ist das Geschick zu klein oder scheut man den Aufwand, sind etwa Nagelsticker eine lustige Alternative (etwa von Essence), die sich auch leicht wieder abnehmen lassen.

Das elegante Steingrau passt sich jeder Outfitfarbe an: »Slate Escape #141« aus der »Color Therapy«-Kollektion von Sally Hansen pflegt die Nägel mit Arganöl, um €9,99, sallyhansen.com. Die »Custom Nail Colours« von Jessica Cosmetics blättern nicht ab und nähren und schützen die Nägel mit Vitaminen, um ca. € 12,50. Professionelle Maniküre mit diesen Lacken gibt es etwa bei Topkapi am Kohlmarkt 5,1010 Wien, topschoenheit.at. Ein leuchtendes Violett ist die Farbe »Tokyo 24« aus der Serie der kleinen praktischen »Minis« von Mavala, um € 5,90, mavala.com.