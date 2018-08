Freche Früchte: Schönheitsvitamine für die Haut

Geballte Pflanzenpower: Vitamine wirken antioxidativ, zellstärkend und regenerierend. In der Pflege garantieren sie einen glatten, frischen Teint.

Die wichtigsten Schönheitsvitamine

Vitamin A, auch bekannt als Retinol, sorgt für ein gesundes Zellwachstum.

Unter den B-Vitaminen sind besonders B2 (Riboflavin), B3 (Niacin) und B7 (Biotin) wichtig für Haut, Haare und Nägel.

Vitamin C verbessert die Zellelastizität und hilft gegen Pigmentflecken.

Vitamin D stärkt das hauteigene Immunsystem und schützt effektiv.

Vitamin E, vor allem die Tocopherole, sind starke freie Radikalfänger und besonders gut zu trockener Haut.

1. Leichte Feuchtigkeitspflege mit Bio-Hyaluron »Vitamin E Aqua Boost Sorbet« von THE BODY SHOP, um €18,-.

2. Kaviar liefert die Vitamine D, E, B3 und B12 in der »Caviar Essential Eye Lift« Creme von ARTDECO, um €34,-.

3. Der »Superdefense Night Recover Moisturizer« von CLINIQUE wirkt mit konzentrierten Pflanzenextrakten, um € 54,50.

4. »Parsley Seed Anti-Oxidant Facial Hydrating Cream« mit Petersiliensamen, weißem Tee und Zistrose von AESOP, um €65,-.

5. Straffend: »Vitamin C Power Dose« von DR. BRANDT, um €75,- bei MARIONNAUD.

6. »Visibly Soft Lip Balm -Coconut Milk« von EOS mit Sheabutter, Vitamin C und E, um €5,99.

7. Das heilsame »Booster Repair« wird tröpfchenweise der Tagespflege beigemengt. Mit Provitamin B5 von CLARINS, um €39,-.

8. Das luxuriöse »Beauty Öl-Serum« glättet mit Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Von NOVAROYAL, um €16,99.

9. Erhellend: »Force C Eye Mask & Daily Care« von HELENA RUBINSTEIN wirkt gegen Augenschatten, um ca. € 85,-.

10. Dank Hagebuttenöl reich an den Vitaminen E, C und A: »Biodefense Multi-Nutrient Youth Oil « von ESTELLE &THILD, um € 44,50 bei MARIONNAUD.

