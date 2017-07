Streifen drunter und drüber

Mal stehen sie in einer auffällig schrägen Beziehung mit dem Stoff, mal folgen sie einer Naht wie ein heimlicher Liebhaber: Streifen zeigen sich aktuell ganz unkonventionell.

Es gibt einen Streifen Hoffnung am Horizont, dass uns dieser Trend länger erhalten bleibt: Die sportliche Silhouette, die der ungewohnte Streifen-Einsatz mit sich bringt, überzeugt auch in der kommenden Saison.

Die vorletzte Kollektion von Clare Waight Keller für CHLOÉ überzeugt mit gewohnter Feminität. So beschwingt startet man gerne in den Sommer!

