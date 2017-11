Schwarze Haarbänder sind das neue IT-Accessoire

Schwarze Haarbänder mit gebundenen Maschen sind das Haar -Accessoire der Stunde. Sie verleihen jeder Mähne einen mondänen Rahmen.

HOW TO

Für einen Look à la MARCHESA (Bild ganz Oben) wird das Haar erst im Nacken zum Pferdeschwanz gebunden, dann zum Dutt festgesteckt und zuletzt darauf die vorgebundene Schleife fixiert. Bei TEMPERLEY LONDON wurde das Haar mit Stylingcreme aufgeraut, zwei Strähnen nach hinten genommen und mit einem Samtband festgebunden. Für den ROCHAS-Look wurde das geglättete Haar zum Nackenpony gebunden, nach innen hochgeschlagen und eine einzelne Strähne um das Gummiband gewickelt. Die Schleife wurde mittels Haarnadel fixiert.

Auf bauende Pflege für feines Haar: »Shidenkai Volumising Shampoo« von SENSAI, um €31,-. »LuxeOil Keratin Boost Essence« von SYSTEM PROFESSIONAL regeneriert die Keratinschicht, um € 30,90. Stimuliert die Kopfhaut mit Zitronengras: »Balsam Citrongräs« von L:A BRUKET, um €28,-. Mit Minz-, Zitronenöl und Ginseng: Die »Botanique Intense Styling Cream« von LA BIOSTHÉTIQUE verleiht Textur. Ideal, um die Frisur nicht allzu brav wirken zu lassen, um €26,-. labiosthetique.at

Fusioniert Styling und Pflege: »Hydrating Styling Cream« von MOROCCANOIL gibt natürlichen Halt und bändigt fliegende Härchen, um € 32,-. Sprühkur, die das Haar glänzend und geschmeidig macht: »Frizz Ease Tägliche Wunderkur« von JOHN FRIEDA. Schützt auch vor Stylinghitze, um € 9,99. Neue Luxushaarpflege aus Deutschland: »Ultra Rich Gold Conditioner« mit Aloe vera, Algenextrakt und Arganöl von ELIZABETA ZEFI, um € 32,- bei NÄGELE & STRUBELL. elizabeta-zefi-products.com

